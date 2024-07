ROMA (ITALPRESS) – L’avevano cercata e studiata a lungo questa prima vittoria, ed alla fine al Rally Due Valli, dopo le sfortune dei round passati, è arrivato il primo successo stagionale nella Suzuki Rally Cup di Giorgio Fichera ed Enzo Colombaro. L’esperto pilota siciliano ha costruito questo risultato prova per prova, senza commettere errori e rimanendo sempre un passo avanti agli altri, ed al termine del weekend tenendo conto del ritiro subito nella PS1 di Dallapiccola-Andrian, si è rilanciato nella corsa verso il trofeo monomarca, che dopo 4 round è più serrato che mai. Su prove così lunghe, tra le più impegnative per vetture ed equipaggi di tutta la stagione, con tagli netti, caldo asfissiante e ghiaia e polvere, al secondo posto sotto agli archi dell’Arena infatti è si è piazzato il senatore della Suzuki Rally Cup Roberto Pellè, in coppia con Luca Franceschini. Il pilota trentino ha lasciato tutti a bocca aperta con un tempo monstre nell’ultima speciale, una prestazione che gli è valsa insieme il sorpasso su Alessandro Forneris e la vetta del monomarca nipponico, di cui ora è nuovamente leader con 81 punti proprio grazie all’errore di Dallapiccola, dietro solamente di due punti.

Fichera grazie alla vittoria placca entrambi a quota 71 lunghezze, promettendo scintille per i prossimi round in programma. Si è visto così sfilare di mano proprio all’ultimo soffio un 2° posto tanto difeso il giovane under25 Forneris navigato da Vincenzo Torricelli, che mentre era saldo dietro a Fichera, dopo aver vinto anche due prove, ha dato una leggiera toccata che lo ha fatto scivolare sul gradino più basso del podio. Una prestazione comunque da incorniciare per Forneris, che si conferma seconda forza dell’under25 e che si riavvicina anch’egli a Dallapiccola. Nell’assoluta del trofeo le prime 5 posizioni sono state occupate tutte da Suzuki Swift Sport Hybrid di classe Ra5h, ed il 4° posto lo ha ottenuto dopo una buona gara Davide Bertini in coppia con Luca Vignolo, dopo che aveva fatto la differenza sulla seconda parte del percorso. Quinto infine, a 16.3″ da Bertini, uno dei tanti under al via, Samuele Santero affiancato da Nadir Bionaz. Nella classifica delle Racing Start, la categoria d’accesso al mondo rallystico, è invece arrivata la vittoria per Jean Claude Vallino, a bordo della Suzuki Baleno condivisa con Sandro Sanesi.

Il giovane under25 era secondo in questa classifica fin quasi alla fine, ma proprio sull’ultima PS i leader Varesco-Benedet si sono ritirati per una banale noia meccanica, lasciando campo libero a Vallino per gustarsi un’altra grande serata di festa. Secondo è passato così nella splendida Piazza Bra, con il sottofondo dell’opera lirica, il gentleman driver Marco Soliani, navigato da Domenico Corradi, che ha chiuso la sua gara con un buon vantaggio sull’equipaggio della famiglia Vitali. Il giovane Stefano navigato da Maurizio si è aggiudicato il podio fra le Boosterjet, con la classifica che ora lo vede al 5° posto dietro proprio a Soliani, mentre Vallino vola a 56 punti.

Tra le due donne al via del 4° round della Suzuki Rally Cup è stata Silvia Franchini, affiancata da Loredana Zanet, ad imporsi con 17″di vantaggio su Alice Poggio e Luca Migone. Quest’ultimi nella serata di venerdì erano anche usciti fuori strada, perdendo così diverso tempo prezioso, ma sull’ultima speciale hanno dato una dimostrazione delle proprie capacità con un gran 2° tempo di classe. Franchini invece ha corso con costanza tutta la gara, imprimendo sempre il solito buon ritmo.

