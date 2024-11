ROMA (ITALPRESS) – Scelta dalla Federazione Italiana Rugby come partner ufficiale, Suzuki conferma il proprio impegno al fianco della Nazionale Italiana Rugby per le Vittoria Assicurazioni Autumn Nations Series 2024. “Grazie a valori comuni come dinamismo, passione e dedizione, Suzuki è pronta a supportare gli azzurri nei test match che anticipano il celebre Torneo 6 Nations – sottolinea una nota -. Il 9 novembre ha visto l’esordio della Nazionale Italiana nelle Vittoria Assicurazioni Autumn Nations Series 2024, con il logo Suzuki ben visibile sui pantaloncini della divisa ufficiale. Un simbolo di orgoglio e determinazione, che accompagnerà gli azzurri nelle prossime sfide: il 17 novembre alle 14.40 al Ferraris di Genova contro la Georgia; il 23 novembre alle 21.10 all’Allians Stadium di Torino contro gli All Blacks. Suzuki ritrova nel movimento rugbistico e nei suoi giocatori valori come: impegno, passione, rispetto delle regole e senso di lealtà che ispirano da sempre, nel motorsport, piloti a due e a quattro ruote. Suzuki è fiera di condividere con la Nazionale Italiana di Rugby e più in generale al mondo della palla ovale, l’immagine positiva che suscita questo sport e il grande interesse da parte del pubblico, senza alcuna distinzione di età o di genere”.

– Foto ufficio stampa Suzuki –

(ITALPRESS).

