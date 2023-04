ROMA (ITALPRESS) – Scaldano i motori i protagonisti del Suzuki Challenge 2023, pronti a scattare in vista del 1° Baja Colline Metallifere valido come secondo appuntamento del trofeo, nonchè del Campionato Italiano Cross Country e SSV 2023. Il monomarca aveva già inaugurato la stagione lo scorso marzo in occasione del 13° Italian Baja di Primavera-Artugna Race che ha visto vincitore l’equipaggio su Suzuki Grand Vitara di Gruppo T1 composto da Emilio Ferroni e Daniele Fiorini, alle cui spalle si sono posizionati Lorenzo Codecà al volante del Grand Vitara di Gruppo T2, condiviso con Mauro Toffoli, e il detentore del trofeo 2022 Alfio Bordonaro, in coppia con Stefano Lovisa sull’altro Grand Vitara sempre di tipo T2. Tutti i principali protagonisti del trofeo promosso dalla casa di Hamamatsu torneranno a sfidarsi al volante dei fuoristrada Suzuki di gruppo T1, T2 e TH per la classifica del monomarca attualmente capitanata da Codecà con 26 punti, a parimerito con Ferroni. Uno scenario del tutto nuovo per gli equipaggi in evidenza nel trofeo, che partiranno domattina alle ore 8:00 per poi dirigersi verso il primo passaggio “Boschetti-Poggio”, a cui faranno seguito “Poggio-Bivio”, “Bivio-Poggio” e infine “Poggio-Boschetti”, per un totale di 80,09 chilometri cronometrati. L’arrivo finale è previsto a Monterotondo Marittimo alle 14:30. Tra i protagonisti della gara toscana ci saranno Lorenzo Codecà su Grand Vitara di Gruppo T1 in coppia con Mauro Toffoli, pronto a difendere il primato assieme a Emilio Ferroni, su vettura gemella condivisa con Daniele Fiorini, già vincitore dell’appuntamento di apertura a Pordenone. Presenti anche Alfio Bordonaro, vincitore dell’edizione 2022 del trofeo, affiancato da Stefano Lovisa sempre a bordo del Grand Vitara appartenente ai T1, nonchè Paolo Semeraro e Giuditta Viganò, il duo composto da Michele Macchiavelli e Fernando Carruggi e l’equipaggio formato da Samuele Lelli e Gilberto Menetti, tutti su Grand Vitara di tipo T2, mentre Alberto Gazzetta e Andrea Pizzato saranno presenti in Toscana con il Suzuki New Jimny di Gruppo TH. A quest’ultima categoria appartengono anche i due Grand Vitara di Gianluca Morra, affiancato da Gianluca Sbaraglia, e Michele Abeniacar, in coppia con Simona Morosi, e il Suzuki Vitara di Giovanni e Francesco Farina. Pronto a rientrare Andrea Luchini su Suzuki New Grand Vitara T1 con Pietro Bosco sul sedile di destra, che nella gara toscana sarà in cerca di riscatto dopo il ritiro all’Artugna Race a inizio marzo registrato nel finale. A caccia di punti utili per la classifica del trofeo anche Stefano Sabellico, al volante del Grand Vitara di Gruppo T1 con Andrea Taloni, dopo la trasferta sfortunata in Friuli.

