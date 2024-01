TORINO (ITALPRESS) – A pochi giorni dall’apertura del 74° Festival della Canzone Italiana di Sanremo, che si svolgerà dal 6 al 10 febbraio prossimi, si definisce il programma di quello che è uno tra gli eventi più amati e più seguiti dagli italiani, sia in TV sia sugli altri mezzi d’informazione. Suzuki, in collaborazione con Rai Pubblicità, è stata scelta come Auto del Festival per l’undicesima volta consecutiva e sarà grande protagonista della kermesse sanremese contribuendo a mettere in moto il grande amore degli italiani per la musica. Fedele ai suoi valori, che la portano a essere presente in mezzo alla gente ovunque ci siano passione e voglia di divertirsi, meglio ancora se all’aria aperta, Suzuki legherà il suo nome al palco “outdoor” del Festival. Il Suzuki Stage, simbolo di un Festival “diffuso”, prende vita ed esce dalla sala del leggendario Teatro Ariston per approdare nel cuore di Sanremo e nelle case di tutti.

Autentico fulcro del progetto “Tra palco e città”, il Suzuki Stage amplificherà le emozioni e porterà la musica e gli artisti del Festival tra la gente. Sul palco si esibiranno cinque tra gli artisti più amati e profondamente legati alla manifestazione canora sanremese: Lazza (martedì 6), Rosa Chemical (mercoledì 7), Paola e Chiara (giovedì 8), Arisa (venerdì 9) e Tananai (sabato 10).

Suzuki sarà inoltre protagonista delle clip di Anteprima Festival e PrimaFestival, la striscia quotidiana che precederà ogni giorno su Rai1 la messa in onda della diretta dal Teatro Ariston. Tra le interviste ai cantanti, le anticipazioni della serata e il riepilogo di quanto successo nei giorni precedenti, le Suzuki S-Cross e Vitara nella recente versione Yoru accompagneranno per le strade di Sanremo Dany Cabras e Mattia Stanga, i famosi tiktoker a cui quest’anno è stata affidata la conduzione dello show che fa da preludio al Festival. Nuova Suzuki Swift sarà invece protagonista di una puntata dedicata che accompagnerà i due conduttori ad una curiosa accensione del Suzuki Stage.

Suzuki è fiera di essere stata scelta come Auto del Festival di Sanremo. La Casa di Hamamatsu avverte una forte affinità con la manifestazione e con il mondo della musica. Il Festival è una vetrina in cui autori, cantanti, compositori e interpreti danno prova della loro eccezionale creatività. Questo contesto in cui estro artistico e tecnica si mescolano consente alla Casa di Hamamatsu di far emergere e valorizzare il suo approccio unico al tema della mobilità sostenibile. I suoi designer e i suoi progettisti lavorano a stretto contatto per dar vita a una gamma di modelli originali e di grande personalità, in cui stile e tecnologia si fondono per regalare un’esperienza unica al cliente, nel massimo rispetto dell’ambiente.

foto: ufficio stampa Suzuki Italia

(ITALPRESS).