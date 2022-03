ROMA (ITALPRESS) – ACI Rally Italia Talent è pronto a iniziare una nuova avvincente stagione con Suzuki Swift Sport Hybrid nel ruolo di auto ufficiale. Sabato 26 e domenica 27 marzo si svolgerà presso l’Autodromo di Pergusa (En) la prima delle nove selezioni regionali in programma. La manifestazione dedicata agli appassionati di motori apre le porte e sono già più di 1.500 le persone che hanno registrato il loro nome con la pre-iscrizione ed è interessante notare come l’85% degli iscritti non abbia ancora compiuto 35 anni. Per tutti l’obiettivo è di salire a bordo della hot-hatch di Hamamatsu, guadagnarsi l’accesso alle fasi successive ed essere infine ammessi alle finali per vincere la partecipazione gratuita a un vero rally valido per i Campionati o i Trofei titolati ACI Sport come piloti o come navigatori. Il segreto dell’enorme seguito di ACI Rally Italia Talent è ben sintetizzato dall’hashtag #rallypertutti che fa da slogan all’evento. Fedele al format originale ideato nel 2014 da Renzo Magnani, la manifestazione permette a chiunque di provare a guadagnarsi l’ingresso nel team RIT. Anche chi non ha mai corso, non ha mai avuto una licenza e non ha neppure la patente può mettersi in gioco e veder premiato il proprio talento. L’unico requisito richiesto ai “rittini” è di aver compiuto 14 anni, fermo restando che per i minorenni è necessaria la liberatoria dei genitori. A giudicare i candidati sarà uno staff di esaminatori di alto livello, composto da rallisti di fama internazionale. A loro spetterà il compito di individuare i migliori delle categorie ACI Talent +14, Under 18, Under 23, Under 35, Over 35, Femminile, Licenziati Aci Sport e Non Licenziati, che potranno quindi gareggiare per una volta in veste di piloti e di navigatori ufficiali nella squadra di Rally Italia Talent. Rally Italia Talent apre nuovamente le sue porte ai diversamente abili e offre loro l’opportunità di vivere da assoluti protagonisti la loro passione per i motori. Queste persone potranno affrontare tutte le prove di destrezza con una Swift Hybrid allestita dalla piemontese HandyTech con comandi speciali e provare così a sua volta ad avvicinarsi al mondo del Motorsport. Gli scenari in costante evoluzione e la volontà di poter garantire le adeguate misure di prevenzione e sicurezza a tutti gli iscritti così come allo staff fanno sì che la stagione inizi con alcuni appuntamenti ancora da fissare. Dopo il weekend inaugurale di Pergusa si svolgeranno altre otto selezioni, la successiva alla Sicilia si terrà il 23 e 24 aprile presso la Pista del Corallo di Alghero in Sardegna. Per le restanti sette tappe sono state al momento individuate solo le località, che saranno Monza, Imola, Viterbo, Ugento, Busca, Jesolo e Battipaglia. Al momento non è possibile indicare ancora se l’ordine di svolgimento sarà esattamente quello riportato nè se tra la data della Sicilia e quella della Sardegna si terranno altre selezioni.

(ITALPRESS).

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo info@italpress.com