MILANO (ITALPRESS) – Suzuki svela a Eicma due importanti novità: le nuove GSX-S1000GX e GSX-8R. Si tratta di una Crossover e di una sportiva di media cilindrata che spiccano nel panorama dei rispettivi segmenti con la loro personalità e con caratteristiche tecniche uniche. La GSX-S1000GX si pone come anello di congiunzione tra le Sport Tourer e le Adventure Tourer, prendendo il meglio dei due mondi e plasmando l’insieme con soluzioni tecnologiche all’avanguardia assoluta. Mentre la GSX-8R incarna la nuova visione di Suzuki della sportiva moderna e veste con linee audaci e filanti la recente piattaforma sviluppata attorno al motore bicilindrico parallelo con manovellismo a 270°.

Il lancio delle due novità rappresenta un momento molto importante per il marchio giapponese. Con questi due nuovi modelli, Suzuki espande la sua presenza sul mercato e raggiunge nuovi segmenti con potenziale di crescita internazionale.

La GSX-S1000GX completa l’offerta di Hamamatsu tra le maxi. La sua formula è quella della Super Crossover e si posiziona tra le Sport Tourer e le Adventure Tourer, prendendo il meglio dei due mondi. Da una parte prestazioni e telaio da vera superbike, dall’altra posizione di guida comoda, anche per i lunghi viaggi, e una grande praticità. Completa tutto un avanzato pacchetto tecnologico, nel quale spiccano le sospensioni a controllo elettronico e una moltitudine di evoluti sistemi di assistenza al pilota. La GSX-8R declina in maniera inedita la raffinata piattaforma presente anche sulla V-Strom 800DE e sulla GSX-8S. La GSX-8R nasce dalla base tecnica di quest’ultima e veste il telaio in tubi d’acciaio e il motore bicilindrico parallelo da 776 cm3 con una carenatura filante, che riprende alcuni stilemi tipici della leggendaria stirpe delle GSX-R. A livello ciclistico si segnala la presenza di semi manubri che inducono il pilota ad assumere una posizione più raccolta e di nuove raffinate sospensioni Hitachi Astemo (Showa). Tra le moto più attese del Salone di Milano c’è anche la nuova V-STROM 800SE, presentata in anteprima mondiale il 6 ottobre. E’ orientata all’impiego stradale, con cerchi in lega leggera da 19 e 17 pollici e soluzioni particolari a livello ciclistico e di posizione di guida.

Sullo stand è presente l’intera gamma a due ruote 2024 di Hamamatsu, compresi gli scooter Address 125 e Burgman Street 125 Executive tanto diversi nel look ma accomunati da una grande attenzione all’efficienza e al contenimento dei costi di gestione. Nella kermesse internazionale trova infine espressione anche l’anima sportiva di Hamamatsu, grazie a un corner dedicato al Motorsport. Gli appassionati possono ammirare la GSX-R1000 SERT ufficiale impiegata nell’Endurance World Championship e la RM-Z450 di Ken Roczen, che corre nel campionato AMA Supercross.

