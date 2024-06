ROMA (ITALPRESS) – Suzuki Motor Corporation ha annunciato lo scorso 26 marzo la partecipazione alla terza prova del Mondiale Endurance FIM EWC 2024 dal 19 al 21 luglio a Suzuka (Giappone). La moto protagonista sarà la GSX-R1000R alimentata da carburante sostenibile e utilizzerà componenti tecnici anch’essi prodotti attraverso l’utilizzo di tecnologie e materiali sostenibili. Il team che prenderà parte alla 8 ore di Suzuka è denominato “Team Suzuki CN Challenge” e sarà composto da ingegneri Suzuki con un Team Director di eccellenza, Shinichi Sahara, ruolo ricoperto anche in precedenza nel Team Suzuki Ecstar in MotoGP. I piloti scelti che scenderanno in pista con il Team Suzuki CN Challenge sono: Etienne Masson, attuale pilota di Yoshimura SERT Motul, che ha contribuito alla vittoria della 24 Ore di Le Mans tenutasi dal 18 al 21 aprile; Sodo Hamahara, pilota esperto che ha già preso parte alla 8 Ore Endurance di Suzuka con il “Suzuki Endurance Racing Team” nel 2017; Hideyuki Ogata, pilota con molti anni di esperienza nelle corse con la GSX-R e ha portato il proprio team a partecipare alle 8 Ore Endurance di Suzuka. La partecipazione di Suzuki a questa tappa del Mondiale Endurance è sicuramente una sfida sportiva ma soprattutto si pone l’obiettivo di raccogliere informazioni per lo sviluppo di modelli futuri.

