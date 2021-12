SUV Citroën C5 Aircross Hybrid Plug-in, comfort e versatilità

Mobilità elettrica ad alta tecnologia, al servizio del comfort e della versatilità di utilizzo con Citroën C5 Aircross Hybrid Plug-in. Un’auto ad emissioni zero per tutti i giorni, termica all’occorrenza per i tragitti più lunghi e ibrida per combinare i vantaggi delle due motorizzazioni. tvi/red