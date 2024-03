ROMA (ITALPRESS) – “La stretta sul Superbonus è indispensabile perchè sono a rischio i conti pubblici a causa di troppi abusi nell’utilizzo di questo strumento che, in linea di principio, non era sbagliato. Purtroppo è stato utilizzato senza controlli e questo ha provocato danni gravi ai conti dello Stato”. Lo afferma ad Affaritaliani.it il segretario di Forza Italia, vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani.

“Il giusto provvedimento approvato l’altro ieri si può migliorare in Parlamento in alcuni punti. Penso alla cessione dei crediti ancora possibili: invece di autorizzarne uno solo se ne possono autorizzare due. Uno all’azienda, il secondo ad un istituto di credito. Si può correggere anche la parte dedicata al Superbonus sisma, ma solo per le aree terremotate. Siamo al lavoro e sono convinto che troveremo un accordo positivo con tutti i partiti della maggioranza”, conclude Tajani.

