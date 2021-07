Superbonus, Bertuzzi (Acer Bologna) “Risparmio per inquilini e ambiente”

“Il superbonus rientra in un processo di decarbonizzazione del Paese e quindi anche delle case popolari. C’è sia un risparmio netto, molto importante in questo momento, per gli inquilini, ma c’è anche un risparmio complessivo di CO2”. Lo dice Marco Bertuzzi, vicepresidente di Acer Bologna, presentando il bando di gara europea per la riqualificazione energetica degli alloggi popolari. cin/mgg