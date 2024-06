MISANO ADRIATICO (ITALPRESS) – Toprak Razgatlioglu dominatore assoluto a Misano, nel Gran Premio dell’Emilia-Romagna, quarto round del Mondiale Superbike. Il pilota turco della Bmw dopo aver vinto Gara 1 e la Superpole Race al Misano World Circuit “Marco Simoncelli” si è ripertuto anche in gara 2.

Razgatlioglu ha preceduto sul podio i due piloti Ducati Panigale V4R, Nicolo Bulegha e Alvaro Bautista. Quarto il britannico della Kawasaki Alex Lowes. Poi altri tre piloti piloti italiani: Andrea Locatelli (Yamaha), Dabilo Petrucci (Ducati) e Axel Bassani (Kawasaki). Razgatlioglu allunga ulteriormente il proprio vantaggio in classifica portandosi a 179 punti, 21 in più di Bulega, mentre Alvaro Bautista è a quota 155.

– Foto: Ipa Agency –

(ITALPRESS).