ROMA (ITALPRESS) – Alvaro Bautista conquista la Superpole Race del Gran Premio D’Aragon, valevole per il mondiale Superbile. Lo spagnolo, campione del mondo (Ducati Panigale V4R) ha superato all’ultimo giro il turco Toprak Razgatlioglu (BMW M 1000 RR). Sul gradino più basso del podio il nostro Nicolò Bulega (Ducati Panigale V4R). Quarto posto per Andrea Iannone (Ducati Panigale V4R)) e sesto per Danilo Petrucci ((Ducati Panigale V4R). Bautista torna a vincere dopo Bautista è la prima vittoria dopo 161 giorni. In classifica al comando Toprak Razgatlioglu con 394 punti, davanti a Nicolò Bulega con 359, mentre Alvaro Bautista è terzo con 308.

– Foto: Ipa Agency –

(ITALPRESS).