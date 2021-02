ROMA (ITALPRESS) – I Tampa Bay Buccaneers si aggiudicano il Super Bowl 2021 e a 43 anni e 188 giorni Tom Brady scrive un’altra pagina di storia. Davanti ai 25 mila spettatori del Raymond James Stadium di Tampa, sono i padroni di casa a conquistare il titolo Nfl, travolgendo 31-9 i Kansas City Chiefs, e questa vittoria non può che portare la firma del leggendario quarterback che, dopo 20 anni ai New England Patriots, nella sua prima stagione in Florida porta i Buccaneers a un successo atteso dal 2002. Alla decima apparizione in un Super Bowl, Brady coglie il settimo sigillo della sua carriera, mettendoci la mano in tre touchdown e negando agli Chiefs un bis che in epoca recente era riuscito solo ai suoi Patriots (2004 e 2005). Il 43enne quarterback, oltre a diventare il giocatore più vecchio di sempre a giocare un Super Bowl, eguaglia anche Peyton Manning, l’unico fin qui nel suo ruolo ad aver vinto il titolo con due squadre diverse. Surclassato Patrick Mahomes, quello che in molti considerano il suo erede, con Tampa che già nel primo tempo getta le basi per la vittoria, andando a chiudere per 21-6. Merito anche di Rob Gronkowski, Antonio Brown e Leonard Fournette, che Brady ha voluto con sè in questa sua nuova avventura dopo aver condiviso con loro tanti successi ai Patriots. Kansas City si era presentata nel ruolo di grande favorita, aveva già sconfitto Tampa in regular season, ma in finale è stata tutta un’altra storia. Brady, nominato Mvp del Super Bowl per la quinta volta in carriera, ha nel proprio palmares più titoli di qualsiasi squadra Nfl. “Sono davvero orgoglioso di tutti questi ragazzi. Abbiamo avuto un novembre difficile, ma Bruce Arians – il riferimento all’allenatore – aveva fiducia in noi e siamo usciti fuori al momento giusto. Arrivare qui e giocare con questo gruppo è incredibile”. Brady ha trasformato i Buccaneers, che non raggiungevano la post-season dal 2007 e che non riuscivano a vincere una partita di play-off proprio dall’unico titolo conquistato nella loro storia. Con buona pace di Mahomes, che nella passata stagione aveva guidato Kansas City ad aggiudicarsi il loro primo Super Bowl dopo 50 anni: il maestro è ancora davanti all’allievo. (ITALPRESS).