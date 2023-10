TEL AVIV (ITALPRESS) – Il premier britannico, Rishi Sunak è arrivato questa mattina in visita a Tel Aviv. Lo riporta il quotidiano israeliano “Jerusalem Post”. Il primo ministro di Londra è si trova quindi in visita in Israele alla luce della crisi in corso a Gaza. All’inizio di questa settimana, Sunak ha confermato in una telefonata con il presidente palestinese Mahmoud Abbas l’impegno della Gran Bretagna per la soluzione dei due Stati, la sua disponibilità a fornire aiuti umanitari urgenti e a lavorare con tutte le parti. Intanto il ministro degli Esteri tedesco, Annalena Baerbock, inizia oggi un tour nella regione mediorientale. Baerbock ha avviato un nuovo tour che comprende Giordania, Israele e Libano, alla luce dell’attuale situazione nella Striscia di Gaza. Prima di partire con l’aereo da Berlino, il capo della diplomazia tedesca ha promesso a Israele “immutabile solidarietà” da parte del governo tedesco e ha aggiunto: “La lotta è contro Hamas, non contro la popolazione civile palestinese”, e allo stesso tempo ha sottolineato che la popolazione soffre molto.

-foto Agenzia Fotogramma –

(ITALPRESS).

