ROMA (ITALPRESS) – In considerazione della ripresa delle attività sportive a livello territoriale, il Settore Giovanile e Scolastico comunica a tutte le società delle regioni italiane che all’interno del proprio sito web istituzionale è attiva la sezione dedicata ai Tornei giovanili: www.figc.it/it/giovani/tornei/tornei-nazionali-2020-2021/. Nella pagina dedicata è disponibile l’elenco dei tornei autorizzazioni, in fase di autorizzazione e non autorizzati con i relativi regolamenti.

Scarica la Guida Tornei 2020-2021

(ITALPRESS).