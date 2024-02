TORINO (ITALPRESS) – Suzuki dimostra il suo impegno sociale attraverso un gesto di solidarietà straordinario. Durante la conferenza stampa tenutasi in occasione del Motor Bike Expo 2024, l’azienda ha offerto in asta due scooter Address MotoGP, utilizzati nella stagione MotoGP 2022 dai talentuosi piloti Alex Rins e Joan Mir. L’asta, ospitata sulla piattaforma CharityStar, ha visto il successo dei due scooter GP, che hanno raccolto un totale di 3.750 Euro. I vincitori dell’asta si sono aggiudicati due esemplari unici di Suzuki Address 110, personalizzati con la livrea esclusiva dei campioni MotoGP e contraddistinti dai numeri di gara. Questi scooter diventano così un pezzo unico di storia sportiva. Oggi, alla presenza del Professore Enrico Pira (Presidente di Casa UGI), della Professoressa Elena Barisone (specialista di Oncoematologia pediatrica dell’ospedale Regina Margherita) e di Paolo Ilariuzzi, Direttore della Divisione Moto e Marine di Suzuki Italia, sono stati consegnati i fondi raccolti, 3.750 Euro, a Casa UGI Torino confermando il sostegno al progetto “Lo sport con UGI”.

Un progetto che ha preso il via nel 2018, con la nascita della Squadra di calcio composta al 100% da ragazze e ragazzi fuori terapia, e poi si è ampliato, diventando uno strumento ad ampio raggio per il reinserimento attraverso la riabilitazione motoria. Nel momento in cui, per diversi mesi, la quotidianità del ragazzo viene regolata dai ricoveri e dalle pesanti terapie, il gioco e il movimento sportivo assumono un ruolo fondamentale, permettendo ai bambini e agli adolescenti di ritornare a conquistarsi un futuro con le tante attività che UGI rende possibili all’aperto e all’interno della palestra riabilitativa. Casa UGI Torino è un luogo che offre ospitalità gratuita alle famiglie dei bambini e ragazzi in terapia presso il Centro di Oncoematologia Pediatrica dell’Ospedale Infantile Regina Margherita di Torino. Dal 1980 ad oggi, l’attività dell’UGI è costantemente aumentata, grazie all’aiuto incessante di tutti coloro hanno aiutato oltre 700 famiglie in difficolta. La crescita è dovuta anche alla generosità di singoli cittadini, di aziende e di enti che con costanza contribuiscono ai progetti dell’UGI e con questo gesto, Suzuki ribadisce il suo impegno sociale e la solidarietà nei confronti delle famiglie che affrontano la malattia, contribuendo a migliorare la qualità della vita di chi affronta momenti difficili.

“L’iniziativa di solidarietà, attraverso l’asta dei due scooter Address MOTOGP di Alex Rins e Joan Mir, rappresenta un momento di grande significato per Suzuki Italia. La generosità dimostrata dalla comunità motociclistica nel supportare questa causa così toccante e importante è commovente e ne siamo onorati” dichiara Paolo Ilariuzzi, Direttore Divisione Moto e Marine. “Ringraziamo di cuore Suzuki per il sostegno che, grazie a questa iniziativa, ha dato alle nostre attività legate allo sport, fondamentali nel percorso di riabilitazione dei bambini e dei ragazzi di UGI. Un enorme grazie va anche a coloro che hanno partecipato all’asta, dimostrando una grande generosità” dichiara il professore Enrico Pira, presidente di UGI.

foto: ufficio stampa Suzuki Italia

