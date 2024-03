PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) – Spettacolo azzurro nella giornata d’esordio dei Campionati Europei di scherma paralimpica Parigi 2024: Rossana Pasquino è medaglia d’oro nella spada femminile categoria B, mettendo in bacheca il suo primo titolo continentale dopo una gara bellissima, e l’Italia festeggia anche due bronzi firmati da Edoardo Giordan e Matteo Dei Rossi nella sciabola maschile A. Un tris di medaglie per iniziare nel migliore dei modi la kermesse nella città che tra sei mesi ospiterà i Giochi Paralimpici. Rossana Pasquino è campionessa d’Europa tra le spadiste B. “Adottata” dal pubblico di casa, trascinata dal tifo di tantissimi bimbi francesi che, dagli spalti, scandivano in coro il suo nome, “Rossanà-Rossanà”, Pasquino, esentata dalla fase a gironi per diritto di ranking, negli ottavi di finale ha battuto la polacca Pacek per 15-8 e, nei quarti, ha conquistato la certezza del podio superando 7-4 l’atleta neutrale Makrytskaya. Ancora una spadista bielorussa sotto la sigla “Npa”, Kastsiuchkova, è stata l’avversaria in semifinale di ‘Ross’, che è riuscita a spuntarla con il risultato di 15-14 volando così all’ultimo atto contro la turca Van Achterberg. Una finale combattutissima, in cui Pasquino si è imposta per 8-6, diventando campionessa europea e facendo suonare l’Inno di Mameli nella prima giornata dei campionati continentali di Parigi. “Ci tenevo tanto a vincere, ho dato tutta me stessa, anche per lanciare un messaggio di bellezza. La bellezza che la scherma trasmette. Uno sport che a me ha dato tanto e di cui sono fiera di far parte”, ha detto la campana delle Fiamme Oro a fine gara. Nella stessa competizione, 10^ Alessia Biagini e 13^ Julia Anna Markowska. Doppio bronzo per gli sciabolatori azzurri Edoardo Giordan e Matteo Dei Rossi nella categoria A. Edo, ammesso di diritto al tabellone degli ottavi di finale, ha prima eliminato il tedesco Haupt (15-7) e poi ha regolato 15-12, in un match perfetto, l’ungherese Osvath entrando in “zona medaglia”. Rimpianti per Giordan per la semifinale persa 15-11 con l’ucraino Demchuk, che è valso comunque al romano delle Fiamme Oro un importante terzo gradino del podio. Accanto a lui Matteo Dei Rossi che, dopo cinque vittorie e una sola sconfitta nella fase a gironi, ha battuto il greco Ntounis 15-12 e il tedesco Schmidt per 15-6, approdando così sul podio. Nel penultimo atto l’azzurro della Scherma Treviso si è arreso al britannico Gilliver (15-7), nel match che ha certificato il suo bronzo. “E’ la mia prima medaglia individuale agli Europei, una grande emozione”, le prime parole di Dei Rossi. Felice anche Giordan: “La soddisfazione per il terzo posto, che mi consolida sul podio, prevale sicuramente sul rammarico per il mancato approdo in finale”. Nelle altre due gare di giornata, sesto posto di Gianmarco Paolucci nella sciabola maschile categoria B, con medaglia sfumata nel match contro l’ucraino Datsko dopo che, nel derby azzurro degli ottavi, aveva superato Andrea Jacquier, 13° al suo primo Europeo, mentre ha chiuso 13^ Sofia Brunati nella spada femminile A. Domani, nella seconda giornata degli Europei Paralimpici di Parigi 2024, spazio alle prime prove a squadre: in pedana l’Italia della sciabola maschile, con Giordan, Dei Rossi e Paolucci, e della spada femminile in cui il quartetto azzurro sarà composto da Brunati, Pasquino, Markowska e Biagini.

– Foto Ufficio Stampa Federscherma –

