TOKYO (GIAPPONE) (ITALPRESS) – La quarta giornata del programma della scherma all’Olimpiade di Tokyo 2020 aprirà il cartellone delle prove a squadre con la gara di spada femminile. Domani, martedì 27 luglio, l’Italia del ct Sandro Cuomo schiererà in pedana il quartetto composto da Rossella Fiamingo, Mara Navarria, Federica Isola e Alberta Santuccio. Per le azzurre l’appuntamento sarà alle 11.25 ora giapponese (le 4.25 italiane) per il match dei quarti di finale contro la Russia. In un tabellone infuocato, la Cina testa di serie numero 1 della gara sfiderà Hong Kong, poi Usa-Corea ed Estonia-Polonia. Proprio da quest’ultimo assalto verrà fuori l’avversario della vincente di Italia-Russia.

(ITALPRESS).