ROMA (ITALPRESS) – Lo spot parla chiaro: “Truffe, misteri e degrado. Storie che riguardano tutti noi, un viaggio negli angoli più bui del nostro Paese”. Con un titolo, “Farwest”, il nuovo programma di Salvo Sottile in onda il lunedì in prima serata su Rai3. Una collocazione “prestigiosa”, quella che era di “Report”: “Quello era un racconto di qualità e noi abbiamo cercato di fare un grande lavoro con umiltà e orgoglio” afferma il giornalista presentando il programma. “Farwest” si propone come un viaggio attraverso i “far west” d’Italia, le terre di confine in cui le regole sono saltate e a pagare sono sempre i più deboli. Inchieste, storie, approfondimenti, interviste accompagneranno il racconto di Sottile attraverso una continua interazione tra collegamenti, reportage e testimonianze live in studio. Insieme alla sua squadra di giovani inviati, il giornalista darà voce al disagio, all’impotenza e all’indignazione di quanti subiscono prepotenze e ingiustizie, cercando di gettare una luce sulla realtà e indicando possibili soluzioni.

Si parte, come dicevamo, lunedì con tre storie: “La prima fa i conti con il mio passato, la strage di via D’Amelio, la morte di Borsellino” racconta Sottile, anticipando che tratterà la storia da un punto di vista diverso grazie a “un personaggio che non ha mai parlato prima: l’avvocato Fabio Trizzino, il genero di Borsellino (il marito della figlia Lucia, ndr)”. La seconda storia sarà quella di “una truffa incredibile che ha creato una voragine nei conti dello Stato” mentre la terza e ultima riguarderà un tema purtroppo estremamente attuale, un ricatto sessuale che coinvolge due ragazze e un calciatore: “La violenza sulle donne è anche questa” osserva Sottile per il quale “Farwest” “è un programma di servizio pubblico con il quale ci vogliamo presentare al Paese per rassicurarlo, per dire ‘noi ci siamo e siamo dalla vostra partè”. Il direttore dell’Approfondimento Rai Paolo Corsini, assicurando che, rispetto a “Report”, “Farwest” “è un’altra offerta con un differente approccio nello spazio tradizionale dell’inchiesta”, spiega che “con Farwest si chiude la pagina dell’offerta della stagione 2023-2024. Il racconto del Paese e della realtà, se ben confezionato, continua a trovare ottimo riscontro”.

foto: ufficio stampa Rai

(ITALPRESS).