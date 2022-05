Studio e cura delle malattie età-correlate, simposio Ri.MED a Palermo

Il progressivo invecchiamento della popolazione è un trend in continuo aumento: entro il 2050 la proporzione di anziani nel mondo raddoppierà, passando dall’11% al 22% della popolazione totale. Questo il focus della 14^ edizione del Simposio Scientifico Ri.MED “Inflammation and Aging: Mechanisms, mediators and therapeutic interventions", a Palazzo Steri, sede del rettorato dell’Università di Palermo. xd6/fsc/sat/gtr