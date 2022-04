VENEZIA (ITALPRESS) – Come poter valorizzare ulteriormente il Parco Albanese: è stato questo il progetto su cui hanno lavorato i ragazzi delle classi seconde delle scuole “Bellini” e “Spallanzani” di Mestre, nell’ambito del concorso “#Greenfuture a.s. 2021/22” promosso dal Fai, il Fondo per l’Ambiente Italiano.

Un lavoro effettuato con la massima cura, che dopo aver esplorato la storia dell’area verde, sorta, nei primi anni Ottanta, in un terreno semi-paludoso tra Bissuola e Carpenedo, ne ha studiato sia pregi che difetti, elaborando alla fine una serie di proposte, che sono state ufficialmente presentate questa mattina, in Municipio, agli assessori alle Politiche educative e alle Attività produttive, e al presidente della Municipalità di Mestre Carpenedo. Proposte che, è stato assicurato ai ragazzi, saranno poste seriamente al vaglio degli organi comunali.

Cinque i punti considerati “migliorabili” dagli studenti: la mancanza di segnaletica (sui percorsi da compiere all’interno del Parco e sui tragitti più brevi per arrivare in un dato luogo); la scarsa illuminazione (proposta l’installazione di lampade a energia solare, di luci a pavimentazione, di lampioni luminosi in dati punti verdi); la mancanza di piste ciclabili collegate a quelle, esterne, già esistenti; la riqualificazione dell’area dell’anfiteatro (con l’inserimento sui gradoni di sedute in legno ed il ritorno degli spettacoli); la riqualificazione dei “bunker” (ovvero delle postazioni antiaeree sorte nella Seconda guerra mondiale), con visite guidate per far conoscere la loro storia.

Non solo proposte, ma anche consigli pratici per finanziare questi interventi: ad esempio vendendo delle magliette con simpatici disegni che i ragazzi hanno già ideato, o con “Bissuola”, la coniglietta che potrebbe diventare la “mascotte”, e testimonial, del parco, anch’essa nata dall’estro creativo dei giovani studenti.

(ITALPRESS).