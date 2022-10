GENOVA (ITALPRESS) – Ieri si è svolta una delle tappe più significative del viaggio degli studenti liguri vincitori della 24esima edizione del concorso “Diventiamo cittadini europei”: i ragazzi hanno assistito alla seduta plenaria del Parlamento dedicata ai temi ambientali conoscendone, così, ruolo e funzioni e hanno incontrato gli europarlamentari liguri Tiziana Beghin, Brando Benifei e Marco Campomenosi. Prima di lasciare la sede dell’Assemblea si è svolta una cerimonia in cui gli studenti hanno ricevuto un riconoscimento per avere partecipato con successo al concorso bandito dal Consiglio regionale della Liguria. Il viaggio prosegue con la visita al Forte di Schoenenbourg, una delle opere simbolo lungo la Linea Maginot, al castello medievale di Koeninbourg e, infine, e in altre caratteristiche cittadine dell’Alsazia, terra di contese secolari fra Francia e Germania. La delegazione era accompagnata, accanto al vicepresidente del Consiglio regionale Armando Sanna, dai consiglieri Roberto Arboscello, Giovanni Boitano. “Dopo due anni di stop causato dalla pandemia è per noi un onore tornare qui a Strasburgo, al Parlamento Europeo, per premiare i vincitori del concorso che, come Assemblea Legislativa della Liguria, siamo orgogliosi di bandire. Visitare i luoghi che hanno visto le origini dell’Europa unita, – spiega il vice presidente del Consiglio regionale della Liguria Sanna – ascoltare e confrontarsi con i capidelegazione al Parlamento e vivere, anche se per poco, il lavoro quotidiano della principale istituzione Europea ha certamente arricchito tutti ricordando l’importanza di quei valori fondanti ricordati nel motto “Unità nella diversità”, a indicare che l’Europa rispetta la molteplicità delle sue diverse culture, tradizioni e lingue”. Fanno parte della delegazione 6 studenti di Chiavari, 5 studenti di Genova, 4 studenti di Camogli e 2 studenti di Finale Ligure.

foto: ufficio stampa Regione Liguria

(ITALPRESS).