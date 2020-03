Tensione agli imbarcaderi di Villa San Giovanni, dove circa un centinaio di persone, di cui un buon numero di minori e una donna incinta, sono state bloccate ai controlli dei traghetti, senza potersi imbarcare per raggiungere la Sicilia. Le persone fermate nella cittadina calabrese sono rimaste tutta la notte a bordo delle loro auto in sosta nel piazzale Anas, nei pressi dello svincolo autostradale che conduce agli imbarchi per Messina. Le proteste dei viaggiatori bloccati hanno notevolmente rallentato anche alcuni Tir con generi alimentari e di prima necessità diretti sull’isola. Nella notte e in mattinata sono stati anche distribuiti pasti caldi alle persone bloccate.

Il Comune di Villa San Giovanni ha reso noto che già nella giornata di ieri erano stati eseguiti “controlli a tappeto su tutti coloro che si dirigevano verso gli imbarcaderi” con circa “80 uomini in campo, delle varie forze di polizia che hanno controllato tutte le auto”. Secondo il Comune, alla fine della giornata di ieri erano 44 le auto con “complessive 95 persone a bordo” che sono state bloccate.

“Ci sono dei disagi importanti – ha detto il sindaco facente funzioni di Villa San Giovanni, Maria Grazia Richichi, nel corso di una diretta Facebook -, stiamo cercando di contenere qualsiasi situazione spiacevole, in contatto con la Prefettura e con la Questura di Reggio Calabria. La situazione – ha aggiunto – sembra stia migliorando. La preoccupazione è per le persone che da ieri sera stanno stazionando all’interno del piazzale, visto che anche le condizioni metereologiche non sono favorevoli. La mia preoccupazione – ha sottolineato – è per una donna incinta e per i bambini”.

Ieri sera il sindaco di Messina, Cateno De Luca, si era recato presso gli imbarcaderi siciliani per assistere allo sbarco di una nave con passeggeri a bordo. Questa mattina, per controllare “se è tutto in regola sullo Stretto di Messina”, De Luca si è imbarcato su un traghetto diretto a Villa San Giovanni.

“Capisco perfettamente le regioni del sindaco di Messina De Luca e del presidente della Regione Musumeci – ha detto ancora il sindaco ff del comune calabrese – ma la situazione a Villa San Giovanni non può persistere così. Ce la stiamo mettendo tutta e siamo presenti al massimo”.

