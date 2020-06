Strage Ustica, Fico “Impegno per desecretazione atti”

"L'impegno della Camera è incessante e andremo avanti fino a quando l'ultimo atto non sarà desecretato". Lo ha detto il presidente della Camera Roberto Fico in occasione della cerimonia per il 40esimo anniversario della strage di Ustica, in Comune a Bologna. cin/mgg/red