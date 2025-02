ROMA (ITALPRESS) – E’ di 11 morti, incluso l’aggressore, il bilancio della sparatoria di ieri in una scuola di Orebro, in Svezia. Lo rende noto la polizia, che poi aggiunge: “Il motivo non è ancora noto, ma tutto lascia pensare che l’autore abbia agito da solo, senza motivazioni ideologiche”. A colpire sarebbe stato un 35enne svedese, ignoto alle autorità.

La sparatoria è avvenuta nel Campus Risbergska, dove si tengono corsi per adulti, di recupero anni scolastici, lingua svedese e avviamento professionale, molto seguiti da migranti.

– foto Ipa agency –

(ITALPRESS).

