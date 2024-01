MILANO (ITALPRESS) – La Corte d’Appello di Brescia ha fissato per il prossimo 1 marzo l’udienza nella quale i giudici discuteranno sull’istanza di revisione della sentenza presentata dai legali di Olindo Romano e Rosa Bazzi, condannati all’ergastolo per la strage di Erba, avvenuta l’11 dicembre 2006, e dal sostituto procuratore generale di Milano, Cuno Tarfusser.

La coppia di coniugi era stata condannata per l’uccisione di Raffaella Castagna, del figlio di lei Youssef Marzouk, della madre di lei Paola Galli e della vicina di casa Valeria Cherubini. I giudici bresciani dovranno valutare se rigettare le istanze oppure accogliere le nuove prove raccolte dagli avvocati Fabio Schembri e Nino D’Ascolo per Olindo Romano, e da Luisa Bordeaux e Patrizia Morello per Rosa Bazzi, disponendo eventualmente la revisione del processo.

– Foto: Ipa Agency –

(ITALPRESS).