Strage di Capaci, Martelli “Contro Falcone azioni parallele”

"Si è parlato moltissimo di ciò che ha fatto Falcone e della strage di Capaci ma di quello che c'è in mezzo, che secondo me è decisivo, no". Così Claudio Martelli, intervistato da Claudio Brachino per la rubrica Primo Piano dell'agenzia Italpress. xb1/sat/red