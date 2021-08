Strage Bologna, Cartabia: “Accertare le responsabilità”

"La scelta di essere qui oggi accanto a ciascuno di voi, non solo a titolo personale ma in rappresentanza di tutto il governo, è per non disperdere il silenzio indelebile di chi ha patito quella strage". Lo dice la ministra della Giustizia, Marta Cartabia, a Bologna per il 41° anniversario della strage del 2 agosto. "Non può esserci giustizia senza accertamento pieno della verità". Presente al corteo anche l'ex premier Giuseppe Conte. cin/mgg/gtr