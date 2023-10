ROMA (ITALPRESS) – E’ di centinaia di morti il bilancio di un raid aereo israeliano sull’ospedale Al-Ahli di Gaza City. Lo riporta Al Jazeera, citando fonti del ministero della Sanità della Striscia di Gaza.

Il governo di Hamas di Gaza ha descritto l’attacco come un “crimine di guerra”. Circa 3.000 persone sono state uccise negli attacchi israeliani nella Striscia di Gaza dallo scoppio della guerra il 7 ottobre. In Israele sono state uccise più di 1.400 persone.Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha annullato la visita in Giordania prevista per oggi. Secondo quanto rende noto la Casa Bianca, Biden ha lasciato Washington per Tel Aviv ma ha annullato la sua visita ad Amman dopo essersi consultato con il re Abdullah II di Giordania. Washington ha affermato che Biden ha porto le sue più sentite condoglianze alle vittime dell’esplosione nell’ospedale di Gaza. Un alto funzionario Usa ha confermato che il presidente Biden non vede l’ora di consultare presto personalmente i leader di Giordania, Egitto e Autorità Palestinese. Era previsto infatti oggi ad Amman un vertice tra questi quattro paesi per discutere della crisi in Medio Oriente.

(ITALPRESS).

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo [email protected]