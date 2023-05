Stop caldaie a gas, Italtherm punta sui combustibili sostenibili

Il 2029 potrebbe essere l’anno di addio definitivo alle caldaie a gas in Unione Europea. La bozza di revisione del regolamento 813/2013/Ue va in quella direzione. Italtherm, azienda tutta italiana con sede e produzione in Emilia, ha oltre 50 anni di esperienza nel settore del riscaldamento autonomo-centralizzato e della climatizzazione, e si prepara alle novità. f03/sat/