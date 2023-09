ROMA (ITALPRESS) – “Questo dimostra quanto il presidente Putin e la Russia siano isolati. Per procurarsi armi e munizioni la Russia deve andare in Corea del Nord e in Iran. Qualsiasi accordo tra Corea del Nord e Russia violerebbe totalmente molte risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite”. Lo ha detto il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, ospite di “In mezz’ora” su Raitre, rispondendo a una domanda sull’incontro dei giorni scorsi tra il presidente russo Vladimir Putin e il leader della Corea del Nord Kim Jong-Un.

“Pensiamo al contrasto esistente tra la Russia, praticamente senza Paesi amici, isolatissima nel mondo – ha aggiunto Stoltenberg -, e l’Ucraina, con oltre 50 nazioni che partecipano attivamente al Gruppo di contatto per la difesa dell’Ucraina per fornire supporto a Kiev, e naturalmente tutti gli alleati della Nato al fianco dell’Ucraina”.

