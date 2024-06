ROMA (ITALPRESS) – “Stiamo pensando a tutte le possibili soluzioni per la nostra formazione, se attaccare con uno o due punte e tutto il resto. Quello che sappiamo è che cercheremo di giocare nel modo più intelligente. Domani sarà una festa del calcio, dovremmo essere tutti molto positivi a riguardo”. Parla così Dragan Stojkovic, commissario tecnico della Serbia, in conferenza stampa in vista della sfida contro la Danimarca, in programma domani sera alle 21 all’Allianz Arena di Monaco. “Loro sono una squadra davvero forte, hanno ottimi giocatori. Sono una formazione molto tosta. Non hanno vinto nessuna delle due gare ma non hanno nemmeno perso, ciò significa che è una squadra organizzata che si sacrifica molto. Noi faremo del nostro meglio per fare una bella partita”. Per la Serbia l’unico obiettivo è quello del successo, mentre la Danimarca potrebbe andare avanti anche con un pari, anche se tutto dipenderebbe dalla gara tra Inghilterra e Slovenia: “Abbiamo giocato due partite molto bene, spero che la terza sarà la stessa in termini di efficienza, ma stavolta speriamo di vincere. Formazione? Ci saranno dei cambiamenti, ma non so quanti. Eriksen? Sicuramente ha lasciato il segno nella sua carriera. Sono davvero contento che sia qui, che giochi. Ma mi piacerebbe vederlo in panchina perchè è un giocatore molto pericoloso. E’ molto preciso e ha un tiro davvero potente. Se partirà titolare, dovremo controllarlo bene”.

Insieme a Stojkovic è intervenuto il difensore Strahinja Pavlovic, di proprietà del Salisburgo, che dovrà vedersela con Hojlund, attaccante ex Atalanta oggi al Manchester United: “E’ davvero un buon giocatore. Lo conosco da quando giocava allo Sturm Graz. Può essere davvero pericoloso. Dobbiamo prestargli attenzione e giocare una partita molto fisica contro di lui”.

– Foto: Ipa Agency –

