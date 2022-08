SEUL (COREA DEL SUD) (ITALPRESS) – L’ex pilota di Formula 1 Stoffel Vandoorne si è laureato campione iridato in Formula E. Nella seconda delle due gare in programma a Seul, 15esimo e penultimo appuntamento stagionale dell monoposto elettriche, la vittoria è andata allo svizzero Edoardo Mortara (Roxit Venturi Racing) che ha preceduto proprio il belga Vandoorne (Mercedes-Eq Formula E team). Sul gradino più basso del podio si è piazzato il britannico Jake Dennis (Avalanche Andretti Formula E). Assente il nostro Antonio Giovinazzi, costretto al forfait in seguito ad un problema ad un dito dopo la race-1. Al suo posto ha corso il francese Sasha Fenestraz (Dragon/Penske Autosport), al debutto nella categoria a meno di una settimana dal primo acuto nel SuperGT al Fuji, che ha chouso in sedicesma posizione. In classifica il neo campione Vandoorne è irraggiungibile precedenco con 213 punti il su rivale Mitch Evans a quota 180. Il neozelandese ha chiuso gara 2 in settima posizione (Jaguar tcs racing).

– foto: LivePhotoSport

(ITALPRESS).