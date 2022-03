TORINO (ITALPRESS) – “Su Mirafiori abbiamo diverse idee, abbiamo incontrato vertici locali, e sono emerse delle idee, e lavoriamo per rendere redditizie. Mi aspetto che entro due mesi questi idee si concretizzino. Non cerchiamo titoli, ma progetti eseguibili, sia sulla produzione che in ambito di economia circolare”. Così Carlos Tavares, ceo di Stellantis, parlando a Mirafiori con la stampa italiana. “Stiamo mettendo l’azienda e gli impianti italiani sul giusto percorso – aggiunge – per essere competitiva nel 2035, quando non si potranno più produrre vetture con motori a combustione interna. Tutto sta andando come previsto. Il rischio più grande davanti a noi, è lo status quo, noi dobbiamo capire che il cambiamento e con soluzioni concrete, le cose andranno bene” aggiunge.

(ITALPRESS).