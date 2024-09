AMSTERDAM (OLANDA) (ITALPRESS) – Stellantis è entrata nella seconda metà del 2024 con una quota del 18% sui mercati EU29 dall’inizio dell’anno ad agosto, consolidando il suo secondo posto nella classifica europea. I marchi Citroèn, Dodge e Jeep hanno ottenuto risultati particolarmente positivi, incrementando le vendite rispetto allo scorso anno. Il Gruppo è al vertice in Francia, Italia e Portogallo nel mese di agosto e dall’inizio dell’anno. In Francia, Stellantis detiene una quota di mercato del 30%, con quattro modelli nella Top Ten dei veicoli più venduti (Peugeot 208, 308, 2008 e Citroèn C3). In Italia, il Gruppo registra una quota di mercato superiore al 32% con quattro vetture nella Top Ten: Fiat Panda, Lancia Ypsilon, Citroèn C3 e Jeep Avenger. Quest’ultima è salita sul podio il mese scorso e ha consolidato il suo ruolo di SUV più venduto nel Paese. In Germania, le vendite sono aumentate di oltre il 13%. Quasi tutti i marchi hanno registrato una crescita a due cifre rispetto allo scorso anno, portando la quota di mercato al 14%. Con oltre 4.300 unità commercializzate in agosto, Opel Astra è diventata una delle vetture del segmento C più vendute. Anche Bulgaria, Croazia, Repubblica Ceca, Danimarca, Irlanda e Slovenia hanno registrato un aumento significativo delle vendite.

Stellantis Pro One è al primo posto nel segmento CV, con una quota che sfiora il 29% e un incremento dei volumi dell’1,4% rispetto allo scorso anno. In Germania, la crescita è stata ancora una volta rilevante, con un aumento del 29,5% delle vendite e del 3,3% della quota di mercato. Le vendite sono aumentate anche nei Paesi Bassi (+13%), in Spagna (+17%) e Portogallo (+6%), con l’Austria confermatasi leader del segmento CV lo scorso mese. “In Europa abbiamo affrontato la seconda metà dell’anno con il giusto slancio, mantenendo una crescita costante in tutti i segmenti e tipi di propulsione, malgrado le fluttuazioni del mercato. La resilienza dei nostri dipendenti e partner e l’arrivo di entusiasmanti prodotti multi-energia, tra cui quelli Leapmotor che verranno lanciati questo mese, ci pone nelle migliori condizioni per continuare a competere per il primo posto” ha commentato Uwe Hochgeschutz, Chief Operating Officer di Stellantis per l’Europa allargata.

Stellantis ha registrato uno sviluppo costante sul mercato LEV, grazie alla sua ampia offerta di nuovi modelli BEV, PHEV e MHEV. I BEV hanno raggiunto una quota YTD del 13% nell’EU29. In Francia, dove i volumi sono cresciuti di quasi il 40%, Peugeot E-208 è risultata l’auto EV più venduta nel corso dei primi otto mesi dell’anno. In Italia lo scorso mese, il marchio Peugeot ha conquistato una quota di oltre il 9% del mercato elettrico, mentre Stellantis è il primo costruttore di furgoni elettrificati del Regno Unito, con Vauxhall leader nei canali retail elettrico e Motability. La divisione Pre-Owned Vehicle di Stellantis è cresciuta del 30% nel corso degli ultimi otto mesi, con mercati G10 come Francia, Germania, Italia e Spagna che hanno registrato incrementi a due cifre delle vendite in un contesto europeo stabile.

foto: ufficio stampa Stellantis

