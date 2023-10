TORINO (ITALPRESS) – Stellantis Pro One rafforza la propria leadership nei veicoli commerciali, presentando la nuova gamma completa di furgoni: 100% connessi e con tecnologie di elettrificazione di seconda generazione in tutti i segmenti. Dodici i veicoli in totale per i marchi Citroèn, FIAT Professional, Opel, Peugeot e Vauxhall. Stellantis è leader nella propulsione a zero emissioni nei veicoli commerciali, commercializzando sia opzioni BEV che a celle a combustibile. La nuova gamma di veicoli commerciali porta con sè una seconda generazione di tecnologie a emissioni zero, tra cui sistemi di batterie interni EV che offrono una maggiore autonomia senza compromessi in termini di capacità. La seconda generazione di propulsione BEV offre ai nuovi furgoni compatti la migliore autonomia della categoria, fino a 330 chilometri (205 miglia). Nei nuovi furgoni BEV di medie dimensioni, i pacchi batteria sono in grado di offrire 50 o 75 kilowattora (kWh) di energia e un’autonomia fino a 350 km (224 miglia).

Nel segmento dei furgoni di grandi dimensioni, una batteria da 110 kWh offre la migliore autonomia EV della categoria, fino a 420 km (261 miglia). Inoltre, la ricarica rapida a 150 kW porterà la batteria del furgone grande da 0 all’80% in meno di un’ora. I progressi riguardano anche la leadership di Stellantis nella propulsione a celle a combustibile a idrogeno a zero emissioni. Una seconda generazione di propulsione a celle a combustibile a idrogeno nei furgoni di medie dimensioni, che sarà lanciata a metà del 2024, adotta un sistema di media potenza esclusivo di Stellantis e fornisce un record di autonomia nel segmento fino a 400 km (249 miglia). La propulsione a celle a combustibile a idrogeno si aggiungerà ai furgoni di grandi dimensioni nel 2024, con un’architettura a media potenza, un’autonomia fino a 500 km (311 miglia) e un tempo di rifornimento di cinque minuti.

“L’essenza del nostro rinnovamento, incentrato sul cliente, dell’intera gamma di furgoni è l’assenza di compromessi, in termini di autonomia, capacità, sicurezza e connettività”, ha dichiarato Luca Marengo, Global Head of Product – Serial Life per la Commercial Vehicles Business Unit di Stellantis. L’e-Power Take Off (ePTO) da 400V porta l’elettrificazione su tutta la gamma di veicoli commerciali senza compromettere il carico utile del veicolo. L’ePTO trae l’energia dalla batteria di trazione installata, invece di richiedere una fonte di alimentazione separata. La gamma di veicoli commerciali del brand Ram sarà rafforzata in Nord America con i prossimi furgoni e pick-up elettrificati, tra cui il Ram ProMaster EV entro la fine del 2023 e il Ram 1500 REV alla fine del 2024. La futura gamma include la tecnologia delle celle a combustibile a idrogeno. I dettagli saranno resi noti in un secondo momento.

foto: ufficio stampa Stellantis

(ITALPRESS).