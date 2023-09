TORINO (ITALPRESS) – I contratti di servizio che Stellantis mette a disposizione per i propri clienti sono caratterizzati da semplicità e massima fruibilità. Una nuova era che pone al centro il cliente e i suoi bisogni, progettando offerte su misura che possano accompagnarlo e supportarlo nella vasta gamma di prodotti e servizi Stellantis. In dettaglio, sono previste tre famiglie di contratti: la Garanzia Estesa, con nome commerciale “Extended”, corrisponde all’estensione della garanzia del costruttore, comprensiva di assistenza stradale; i Piani di Manutenzione, caratterizzati dal nome commerciale “Service”, garantiscono la manutenzione programmata, come descritto nel libretto di uso e manutenzione, con o senza assistenza stradale; i Pacchetti, nome commerciale “Complete”, sono una combinazione delle due famiglie precedenti più la possibilità di aggiungere ulteriori servizi, come i ricambi soggetti a usura, la manutenzione straordinaria e il servizio di ritiro e riconsegna auto.

Queste soluzioni sono proposte in base a 3 livelli di copertura: base “Care”, superiore “Care Plus”, top “Care Premium”. In base a tale suddivisione in livelli nasce l’offerta semplificata di Stellantis. La Garanzia Estesa prevede un solo piano, definito Extended Care Premium. Si tratta di un prodotto acquistabile nei primi 24 mesi dalla data di prima immatricolazione e rappresenta il livello di copertura più popolare, in quanto simile a un’estensione della “Garanzia del Costruttore”, con manodopera e sostituzione di pezzi di ricambio e l’assistenza stradale.

L’offerta relativa ai Piani di Manutenzione comprende invece due piani specifici, concepiti per assicurare una corretta manutenzione del veicolo e garantirne migliori prestazioni e una mobilità affidabile nel tempo.

Il primo, Service Care, offre la manutenzione programmata per i brand Abarth, Alfa Romeo, Fiat, Fiat Professional, Jeep e Lancia. Copre un numero prestabilito di servizi, come descritto nel libretto di uso e manutenzione del veicolo e può essere venduto più volte in qualunque momento dal 12° mese di anzianità fino al 60° mese (dalla Data di Inizio Garanzia). Il secondo, Service Care Plus, disponibile per tutti i brand Stellantis, copre la manutenzione programmata descritta nel libretto di uso e manutenzione per un determinato periodo di tempo o di chilometraggio (a seconda di quale delle due condizioni si verifica per prima) e l’Assistenza Stradale. Deve essere venduto prima del 12° mese di anzianità del veicolo o prima del 1° tagliando. Così come Service Care Plus, l’intera offerta relativa ai Pacchetti comprende tre prodotti acquistabili entro i primi 12 mesi dalla data di prima immatricolazione: Complete Care, Complete Care Plus, Complete Care Premium (solo per il brand DS Automobiles).

Sono inoltre disponibili soluzioni di servizi dedicati appositamente ai veicoli elettrici. I vantaggi diretti per il cliente: mobilità a tempo pieno e ovunque, con tutta l’assistenza inclusa per viaggiare sempre con serenità; sicurezza e fiducia grazie all’utilizzo di soli ricambi originali da parte di tecnici altamente qualificati; prestazioni del veicolo ai migliori livelli, grazie alla perfetta manutenzione risparmio e protezione del proprio capitale, riduzione dei rischi di costo imprevisto e ottimizzazione del valore di rivendita dei veicoli grazie a una cronologia completa dei servizi del marchio; tutela dell’ambiente grazie ad un efficiente processo di riciclo post-vendita.

foto: ufficio stampa Stellantis

(ITALPRESS).