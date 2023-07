TORINO (ITALPRESS) – Il marchio Fiat nel primo semestre del 2023 ha confermato la sua leadership globale con risultati. Ignificativi. “Negli ultimi due anni abbiamo avuto un percorso di successo all’interno di Stellantis, rendendo Fiat più redditizia e più globale che mai. Quest’anno Fiat ha confermato ancora una volta il suo successo globale, contribuendo in modo sostanziale agli eccellenti risultati del Gruppo. Fiat ha dimostrato di essere il primo marchio Stellantis in termini di volume nel primo semestre 2023 con 645.000 unità, registrando un +10% a livello globale rispetto allo scorso anno” dichiara Olivier Francois, ceo Fiat e cmo Global di Stellantis. “Fiat è leader in 3 mercati principali – Brasile, Italia e Turchia – in 3 regioni diverse, vendendo più del 50% del totale al di fuori del territorio nazionale, e questo è piuttosto unico nel settore automobilistico”.

“Inoltre – aggiunge Francois -, stiamo guidando la conversione alla mobilità urbana sostenibile grazie alla nostra Nuova 500 – un’icona globale 100% elettrica – che è la prima city car elettrica in Europa. E continueremo a guidare il percorso di elettrificazione con il lancio della Fiat Topolino e della nuova Fiat 600e, che sono i primi nuovi modelli basati su piattaforma Stellantis. Proprio grazie alle sinergie e alle opportunità presenti nel Gruppo, nei prossimi 3 anni il nostro piano di prodotto riporterà Fiat al suo posto: un leader, un punto di riferimento, un lovebrand”. Nel primo semestre del 2023, Fiat ha dimostrato la sua forza e la sua unicità grazie a una distribuzione geografica delle vendite ben bilanciata che rende il marchio più resistente e anticiclico. E’ di gran lunga il marchio più venduto in Sud America, con una quota di mercato del 14,1% e il leader assoluto in Brasile, il più importante mercato extraeuropeo per il marchio italiano globale, con il 22% di quota di mercato. Inoltre, Fiat Strada è il secondo veicolo più venduto in Brasile e il primo tra i veicoli commerciali leggeri.

Risultati straordinari sono stati raggiunti anche in Europa, dove il Marchio ha registrato 271.800 unità su 645.000 vendute a livello globale nei primi sei mesi del 2023. In Europa, dove Fiat è da sempre leader nel mercato delle city-car, il Marchio è leader assoluto in Italia, con una quota di mercato del 12,8% e l’iconica Fiat Panda è la vettura più venduta sul mercato. In Europa la Nuova 500 è la BEV Stellantis più venduta, la BEV più venduta nei segmenti A e B e tra i primi cinque di tutti i segmenti in Italia, Germania, Francia e Spagna, oltre a essere la Fiat più premiata di tutti i tempi. Anche la performance nella regione MEA è notevole, soprattutto nel mercato turco dove FIAT è leader con il 18,2% di quota di mercato, grazie anche alla Fiat Tipo che è il veicolo più venduto in Turchia. Inoltre, Fiat ha tracciato la strada per il suo ulteriore futuro allargamento nel MEA, rientrando in Algeria e ponendo le basi per la produzione della 500 Hybrid – la prima ibrida venduta in Algeria – e del Doblò nel Paese, presso lo stabilimento di Tafraoui – Orano, entro la fine del 2023.

foto: ufficio stampa Stellantis

