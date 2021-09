TORINO (ITALPRESS) – La tendenza verso la digitalizzazione e il commercio elettronico continua ad accelerare e Stellantis lancia un’innovativa piattaforma digitale che integra il meglio dell’esperienza virtuale e di quella tradizionale. L’Italia sarà il primo Paese a offrire attraverso l’e-commerce i modelli dei marchi Abarth, Alfa Romeo, Citroèn, DS Automobiles, Fiat, Jeep, Lancia, Opel e Peugeot mantenendo, per ciascuno, una customer journey peculiare. L’acquisto on line garantisce la possibilità di reso entro 14 giorni dalla consegna e ordini senza vincoli, oltre a prezzi e promozioni dedicate, ed è possibile accedere alla piattaforma dai siti ufficiali di tutti i marchi Stellantis e da quelli dei dealer. “Stellantis continua così a rispondere ai cambiamenti nella mobilità e nel comportamento dei consumatori sviluppando soluzioni innovative per la vendita di auto online, oltre alle vendite nelle concessionarie, che mantengono un ruolo centrale nella nostra strategia”, ha dichiarato Santo Ficili, Country Manager di Stellantis in Italia.

