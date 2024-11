ROMA (ITALPRESS) – Stellantis ha annunciato oggi la nomina di Davide Grasso come Chief Heritage Officer di Stellantis, a riporto diretto di Carlos Tavares, Chief Executive Officer. In questa nuova posizione, Grasso sarà responsabile della tutela della storia e del patrimonio di tutti i 14 brand di Stellantis. Lo ha comunicato la multinazionale in una nota: “Celebrando la loro storia e contribuendo al loro sviluppo futuro, questo ruolo globale servirà a rafforzare il legame tra i brand e i clienti, oltre a coinvolgere le comunità e le istituzioni presenti nei territori in cui operiamo – spiegano – Il Chief Heritage Officer sarà responsabile della collaborazione con i nostri centri culturali, musei e archivi, e lavorerà con i CEO dei brand allo sviluppo di future opportunità commerciali, promuovendo e accrescendo ulteriormente la loro storia. La nomina avrà effetto immediato”.

