ROMA (ITALPRESS) – Stellantis ha nominato il Gruppo Indomobil per la gestione delle attività Citroen in Indonesia. L’annuncio è stato fatto dai due partner oggi a Giacarta. L’accordo di partenariato designa Indomobil distributore esclusivo della marca Citroen in Indonesia e prevede l’introduzione di veicoli Citroen in Indonesia a partire dal 2023. L’accordo di partenariato, firmato il 20 aprile 2021, stabilisce che PT. Indomobil Wahana Trada, una filiale del Gruppo Indomobil, si occuperà della distribuzione e della vendita dei prodotti Citroen in Indonesia.

Andrew Nasuri, direttore del Gruppo Indomobil, Vincent Cobèe, amministratore delegato di Citroen e Carl Smiley, direttore delle operazioni per l’India e l’Asia Pacifico di Stellantis, hanno partecipato alla cerimonia che si è svolta nel centro di Giacarta per annunciare l’arrivo della marca Citroen in Indonesia.

Andrew Nasuri, nel suo discorso, ha dichiarato: “Siamo estremamente orgogliosi di annunciare il partenariato strategico tra Indomobil e Stellantis, che introdurrà e svilupperà la marca Citroen in Indonesia. Attraverso l’intermediario Indomobil Wahana Trada, commercializzeremo i loro eleganti veicoli e forniremo un servizio post-vendita affidabile per rafforzare la presenza di Citroen nel Paese. Questa nomina segna una tappa importante che riflette la solidità della partnership tra il Gruppo Stellantis e il Gruppo Indomobil”, ha proseguito. Vincent Cobèe si è detto “felice di partecipare al lancio di Citroen in Indonesia. Citroen crede fermamente che la mobilità debba essere accessibile a tutti e desideriamo offrire sempre più proposte, in termini di prodotti e servizi, alla popolazione indonesiana. Siamo certi che Citroen sarà riconosciuta in Indonesia come la marca che osa impegnarsi per il benessere dei nostri clienti, impegnarsi per il loro comfort e impegnarsi per offrire loro le migliori esperienze digitali per la loro serenità quotidiana”.

Citroen potrà contare sul sostegno di Indomobil e sulla qualità della sua rete di concessionari ufficiali e dei centri assistenza della rete. Carl Smiley ha sottolineato come “Indomobil è un partner consolidato e importante, con una comprovata esperienza di successo con marchi automobilistici globali. Soprattutto, Indomobil possiede il know-how necessario, molti anni di esperienza nell’industria automobilistica locale e una forte attenzione alla soddisfazione del cliente. Sono queste le qualità che Stellantis cercava in un partner per aiutarci a lanciare Citroen in Indonesia, nell’ambito della nostra ambiziosa strategia di crescita nella regione, definita dal piano globale di Stellantis, ‘Dare Forward 2030′”.

