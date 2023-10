LIONE (FRANCIA) (ITALPRESS) – Come parte di Stellantis, Mister-Auto, uno dei maggiori rivenditori online di ricambi in Europa, annuncia un cambiamento a livello dirigenziale. Jean-Michel Booh-Begue è stato nominato Chief Operating Officer di Mister-Auto a partire dal 1 ottobre in sostituzione di Loìc Brasset, che assumerà nuove funzioni direttive all’interno di Stellantis. Con oltre 20 anni di esperienza nell’aftermarket automobilistico, nei settori sviluppo del prodotto, vendite e marketing, dal 2017 Jean-Michel Booh-Begue ha ricoperto la carica di Purchasing & Marketing Vice President nella business unit di Stellantis operante nel mercato libero dei ricambi (IAM), ruolo nel quale ha contribuito in modo significativo alla crescita globale dei marchi privati Eurorepar e bproauto e all’ampliamento delle gamme di pneumatici e del bacino di fornitori. Jean-Michel Booh-Begue metterà tutta la sua esperienza, le sue qualità di leader e la sua conoscenza del mercato al servizio dello sviluppo dell’attività di e-commerce di Mister-Auto per raggiungere gli obiettivi formulati nel piano strategico Dare Forward 2030. Il rivenditore online di componenti per auto conferma la grande ambizione di sviluppare ulteriormente la propria proposta di valore per i clienti privati e per i professionisti del settore. Con lo sviluppo del suo ampio portafoglio, che attualmente comprende 1,8 milioni di prodotti (rispetto al milione del 2022), Mister-Auto copre un parco auto ampio e diversificato per soddisfare le necessità dei propri clienti. Nuovi servizi rafforzati per i professionisti, quali il servizio di consegna 24 ore su 24, i resi gratuiti e l’annunciata possibilità di pagamenti differenziato nonchè un maggiore supporto sul campo e un’interfaccia rinnovata, sono parte dell’offensiva che mira a raggiungere il 20% delle vendite agli autoriparatori entro il 2024 (rispetto al 10% del 2022). “La nomina di Jean-Michel Booh-Begue, un profilo altamente qualificato, che sono lieta di annunciare, dimostra la nostra determinazione di accelerare lo sviluppo di Mister-Auto a vantaggio dei clienti privati e dei professionisti del settore” ha dichiarato Sylvie Layec, Global Parts & Services, Sales & Marketing, Senior Vice President di Stellantis e Presidente di Mister-Auto.

