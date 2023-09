TORINO (ITALPRESS) – Antonio Filosa, nato nel 1973 a Castellammare di Stabia, è stato nominato nuovo ceo di Jeep, sostituendo Christian Meunier che prenderà una lunga pausa per concentrarsi su interessi personali. Stellantis ha annunciato i seguenti cambiamenti operativi dal 1° novembre 2023.

Emanuele Cappellano viene nominato Chief Operating Officer di Stellantis South America, sostituendo proprio Filosa. Ha precedentemente ricoperto il ruolo di Chief Financial Officer in Sud America per l’azienda dal 2017 al 2021 e attualmente ricopre, dall’ottobre 2021, la posizione di CEO Nord America & Direttore Strategia e Sviluppo Aziendale presso il Gruppo Marcolin.

Ashwani Muppasani, attualmente a capo della National Sales Company in Cina da luglio 2022, viene nominato Chief Operating Officer di Stellantis India & Asia Pacific, sostituendo Carl Smiley, il quale ha deciso di dare precedenza alla vita privata.

Carlos Tavares, Ceo di Stellantis, sottolinea come “le circostanze della vita devono farci accettare le decisioni personali dei nostri colleghi, che illustrano le loro qualità umane, al di là delle loro competenze professionali. Ho piena fiducia che Emanuele e Ashwani, in qualità di neonominati EVP, così come Antonio nel suo nuovo ruolo di Ceo del brand Jeep, continueranno il percorso tracciato dai loro predecessori e spingeranno ulteriormente Stellantis a vincere in questo periodo di profondo cambiamento nel nostro settore”.

