AMSTERDAM (OLANDA) (ITALPRESS) – Oltre 700 operatori su 250.000 mq di superficie espositiva suddivisa in 16 padiglioni: questa è la 62esima edizione del Caravan Salon di Dùsseldorf, evento di riferimento in Europa per produttori e clienti finali di veicoli ricreazionali. Lo stand Stellantis alla fiera tedesca si estende su 500 mq nel padiglione 16 (D42) e, come nell’edizione 2022, è un’esposizione multimarca che comprende Citroèn, Fiat Professional, Opel e Peugeot. Si tratta quindi del rinnovo di una promessa, basata su linee di comunicazione precise e strategiche che riflettono il posizionamento di “famiglia per le famiglie”.

Una famiglia di prodotti ampliata due anni fa a seguito della fusione tra i Gruppi FCA e PSA, che ha fornito l’opportunità di ampliare e completare la gamma.

Con quattro brand distinti, Stellantis è oggi in grado di soddisfare ogni esigenza delle famiglie che utilizzano il camper e si recano in Salone per scoprire le ultime tendenze e novità in un mercato in continua espansione, anche grazie ad una maggiore flessibilità lavorativa data dalle nuove abitudini di smart-work largamente diffuse e al fascino di trascorrere le vacanze in unità unifamiliari, in luoghi più tranquilli e a contatto con la natura. Da qui la decisione di allestire uno stand dal forte potere ispirazionale, che richiama i valori emotivi di libertà, indipendenza e gusto per la scoperta. La predominanza del verde, che richiama la vicinanza all’ambiente naturale da esplorare, viene arricchita dalle foto di luoghi affascinanti e momenti felici di vita familiare, alcuni dei quali raccolti direttamente dai clienti stessi ed esposti in un diashow su uno schermo che sembra una cornice. Oltre che ai clienti finali dei camper, Stellantis presenta la sua nuova ampia gamma di prodotti anche ai produttori di veicoli ricreazionali, dimostrando di offrire il più vasto range possibile di modelli e dimensioni destinati al mercato e alla strada.

Oltre all’esposizione dei veicoli base, il clou di quest’anno è riservato a Citroèn con il Type Holidays, derivato dal Citroèn SpaceTourer. Il Type Holidays offre tutto il comfort e le funzionalità intelligenti dei migliori camper, tra cui tetto sollevabile, sedile a panchina trasformabile in letto, angolo cottura e tavolo ribaltabile. Il marchio Fiat Professional espone un Ducato Van L4H2 nel colore Grigio Artense, che presenta alcune delle configurazioni e degli optional più scelti. Tra i tanti contenuti, il veicolo esposto dispone di cambio automatico a 9 rapporti, luci full LED, radio navigatore con touchscreen da 10″. Tra le più avanzate dotazioni ADAS e di sicurezza, il Ducato esposto è dotato di adaptive cruise control, intelligent speed assist, rilevamento stanchezza del conducente, controllo completo della frenata, controllo mantenimento in corsia, sensore pioggia e crepuscolo, riconoscimento dei segnali stradali e degli abbaglianti, assistenza agli angoli ciechi e rilevamento di attraversamento posteriore.

Peugeot presenta un Boxer ChassisCab L4 in bianco con 165 CV e vari extra opzionali come volante in pelle, sensori di pressione dei pneumatici e radiocomando sul volante. L’Opel Vivaro L2 con omologazione N1 viene consegnato, a differenza della versione normale, senza guide sul pavimento e panca della 2^ e 3^ fila e funge quindi da base ideale per l’espansione come camper nella classe dei furgoni compatti. Il veicolo con cambio automatico a 8 rapporti e 180 CV convince con un’ampia dotazione di serie come sedili riscaldati, climatizzatore automatico, radio DAB con touch screen da 7” e sensori di parcheggio posteriori. Con questa line-up ampliata e rinnovata, Stellantis conferma la leadership dei suoi marchi nel settore dei veicoli ricreazionali, considerato un campo strategico sia ora che in futuro, come sottolineato nel piano strategico “Dare Forward 2030” presentato a marzo 2022.

Questo piano non si concentra solo sul riconoscimento da parte del mercato per quanto riguarda prodotti e volumi, ma si occupa anche dell’attenzione e della soddisfazione del cliente. Tutti e quattro i marchi della famiglia – ciascuno distinto da caratteristiche proprie – stanno lavorando per sviluppare servizi specifici che possano sia anticipare in modo proattivo le future esigenze del mercato, sia seguire da vicino le necessità dei clienti quando si tratta di post vendita e assistenza.

foto: ufficio stampa Stellantis

(ITALPRESS).