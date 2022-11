HORDAIN (FRANCIA) (ITALPRESS) – Nel corso della sua visita presso il sito di Hordain, nella regione dell’Alta Francia, Carlos Tavares, CEO di Stellantis ha annunciato l’avvio della produzione in serie dei veicoli commerciali leggeri Peugeot, Citroèn e Opel nella versione a idrogeno, dotata di celle a combustibile. Questi veicoli a idrogeno saranno assemblati sulla linea multi-energia del sito che già produce le versioni con motorizzazione elettrica e termica “K-Zero”. Dotati in fase di assemblaggio della carrozzeria di una piattaforma rinforzata, successivamente i modelli a idrogeno saranno sottoposti alle consuete fasi di verniciatura e montaggio sulla stessa linea di produzione dei veicoli termici ed elettrici, e saranno quindi trasferiti presso una nuova struttura di 8.000 m2 interamente dedicata alla finalizzazione del prodotto. Un team dedicato si occuperà dell’installazione del serbatoio, delle batterie aggiuntive e delle celle a combustibile su una linea di produzione dello stabilimento di Hordain, permettendo di dimezzare i tempi di adeguamento rispetto al vecchio processo di produzione su piccola scala, che prevedeva il montaggio delle celle a combustibile presso un’officina pilota a Rùsselsheim.

Questa industrializzazione delle versioni a idrogeno dei veicoli commerciali leggeri, supportata da un investimento di dieci milioni di euro con il sostegno finanziario dello Stato francese, rappresenta un nuovo passo avanti per Hordain, il cui 43% della produzione per i marchi Peugeot, Citroèn, Opel, Vauxhall, Fiat e Toyota è già disponibile in versione elettrica a zero emissioni.

I modelli “K-Zero” dotati di celle a combustibile sono pensati per soddisfare le esigenze dei professionisti ad alto chilometraggio, che necessitano di soluzioni che offrano la massima autonomia (400 km), un tempo di ricarica il più breve possibile (3 minuti) senza che ciò influisca sulla capacità di carico (1.000 kg di carico utile). Stellantis è il primo costruttore al mondo che dal 2021 commercializza questa tipologia di veicoli.

Inaugurato nel 1994, lo stabilimento di Hordain è al centro della strategia industriale del ramo veicoli commerciali di Stellantis. Presso questo sito di riferimento viene realizzato l’assemblaggio dei veicoli commerciali leggeri e dei veicoli speciali della linea “K-Zero”. Hordain impiega 2.440 addetti su 3 turni, con una produzione giornaliera di 628 veicoli. Nel 2021 lo stabilimento ha assemblato 144.650 veicoli e nell’estate 2022 ha prodotto il suo milionesimo “K-Zero”.

foto: ufficio stampa Stellantis

(ITALPRESS).