SAN MARINO (ITALPRESS) – La senatrice e presidente della Commissione Affari Esteri e Difesa della Repubblica Italiana Stefania Gabriella Anastasia Craxi è stata in visita ufficiale nella Repubblica di San Marino dove ha incontrato una delegazione di Governo formata dal Segretario di Stato per gli Affari Esteri Luca Beccari, dal Segretario di Stato per gli Affari Interni Gian Nicola Berti e dal Segretario di Stato per le Finanze Marco Gatti accompagnati dalle rispettive delegazioni e dall’Ambasciatore di Italia a San Marino Sergio Mercuri. A seguire è stata ricevuta in udienza dagli Eccellentissimi Capitani Reggenti e poi insignita dell’Onorificenza dell’Ordine Equestre di Sant’Agata. Craxi ha incontrato anche i membri della Commissione Consigliare permanente Affari Esteri.

“Le dichiarazioni rilasciate dalla Presidente Craxi durante la sua visita – si legge in una nota – confermano gli ottimi rapporti fra Repubblica Italiana e Repubblica di San Marino e la bontà dei percorsi intrapresi dal nostro Paese perché la collaborazione sia massima e trasparente”.

“La visita della Presidente della Commissione Esteri e Difesa della Repubblica Italiana si è rivelata un momento di confronto di altissimo livello – afferma Gian Nicola Berti, Segretario di Stato per gli Affari Interni -. Il nostro Governo e la nostra Commissione Esteri hanno potuto ascoltare le parole illuminate di una grande italiana la cui storia politica fatta di incarichi prestigiosi e di rilievo non lascia spazio a dubbi. Ringrazio di cuore la Presidente Craxi per le parole rivolte a San Marino, per gli spunti che è stata in grado di lasciarci e per la disponibilità. Accoglieremo con piacere la proposta di ulteriori incontri”.

