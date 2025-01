NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – La National Italian American Foundation (Niaf), organizzione che promuove la cultura italiana negli Stati Uniti, ha annunciato che il Lazio sarà la Regione d’Onore designata per il 2025. Questo riconoscimento coincide con il 50° anniversario della Niaf e l’anno giubilare, che si tiene proprio nella Capitale. Nel corso dell’anno, la fondazione sosterrà un programma che consentirà di inviare 48 studenti universitari italoamericani particolarmente meritevoli alla scoperta del Lazio, fornendo loro l’opportunità di riscoprire un profondo legame con le loro radici e di illustrare le innovazioni della regione. Inoltre, il Consiglio di Amministrazione della Niaf effettuerà un viaggio nella regione, durante il quale incontrerà i rappresentanti del governo regionale e visiterà numerose città laziali.

“La Niaf è entusiasta di celebrare la straordinaria regione Lazio durante questo anno storico – ha dichiarato il Presidente della Niaf Robert Allegrini -. Dal suo ineguagliabile patrimonio storico alla sua vibrante essenza moderna, il Lazio incarna la profondità e il dinamismo dell’eccellenza italiana”. “Sono lieto e onorato che il Lazio sarà la Regione d’Onore Niaf 2025. Sono certo che questa circostanza contribuirà a rafforzare i nostri già fiorenti rapporti con gli Stati Uniti, e che sarà utile per far conoscere tutto ciò che la nostra Regione ha da offrire in termini di bellezza e patrimonio, ma anche nel campo dell’alta tecnologia e dell’innovazione”, ha aggiunto il Presidente della Regione Lazio Francesco Rocca. Una delegazione del Lazio parteciperà al Gala di New York della Niaf il 10 aprile e al Gala di Washington, D.C. il 18 ottobre, che si terrà presso lo storico Washington Hilton Hotel e commemorerà il 50° anniversario della Niaf. La regione sarà presentata durante tutto l’anno sui social media della Niaf e nella pubblicazione trimestrale della rivista Ambassador.

– Foto Agenzia Fotogramma –

(ITALPRESS).