“Abbiamo lavorato in un clima di massima concentrazione,molto proficuo e intenso, abbiamo toccato con mano problemi e approfondito sofferenza. Abbiamo riscontrato tanta creatività, c’è stata restituita tanta energia”. Lo ha detto il premier, Giuseppe Conte, nel corso della conferenza stampa a Villa Pamphilj. “Sono stati lavori molto intensi, non ci siamo chiusi affatto ma ci siamo aperti alla società civile, mondo produttivo e della cultura. Abbiamo iniziato sabato scorso incontrando tutte le massime autorità europee e internazionali, abbiamo ragionato del quadro dell’economia”.

Il presidente del Consiglio ha citato lo scrittore Alessandro Baricco: “Abbiamo aperto all’impossibile il panorama della nostra mente, allargato all’impensabile il piano della nostra azione”. “Il piano di rilancio non è una semplice raccolta di riforme, ci siamo resi conto che non è sufficiente riformare il paese ma dobbiamo reinventare il Paese che vogliamo, non dobbiamo accontentarci di qualche semplice riforma”.

(ITALPRESS)