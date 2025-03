Starmer e il vertice dei ‘volenterosi’, “Giovedì riunione operativa per una pace giusta in Ucraina”

LONDRA (ITALPRESS) – “Abbiamo concordato che continueremo ad aumentare la pressione sulla Russia, a continuare a inviare aiuti militari all’Ucraina e a inasprire le restrizioni all’economia russa per indebolire la macchina da guerra di Putin e portarlo al tavolo delle trattative. E abbiamo concordato di accelerare il nostro lavoro pratico per sostenere un potenziale accordo. Passeremo ora alla fase operativa. I nostri militari si incontreranno giovedì di questa settimana qui nel Regno Unito per elaborare piani solidi e concreti per sostenere un accordo di pace e garantire la futura sicurezza dell’Ucraina”. Lo ha detto il primo ministro britannico Keir Starmer, in occasione del vertice dei “volenterosi”.

“Il presidente Trump ha indicato a Putin la via da seguire per una pace duratura – ha aggiunto Starmer -. Ora dobbiamo far sì che tutto questo diventi realtà. Quindi questo è il momento di continuare a impegnarci per raggiungere il risultato che vogliamo vedere: porre fine alle uccisioni. Una pace giusta e duratura in Ucraina e una sicurezza duratura per tutti noi”.

Il premier britannico ha poi riepilogato il fine ultimo del vertice con gli altri paesi europei: “Questa mattina ho convocato il gruppo di paesi più numeroso e forte finora esistente a sostegno di una pace giusta e duratura in Ucraina. Sono successe moltissime cose da quando ho riunito i leader alla Lancaster House qui a Londra, appena due settimane fa. Il presidente Zelensky ha dimostrato ancora una volta, e senza ombra di dubbio, che l’Ucraina è il partito della pace. Volodymyr si è impegnato a un cessate il fuoco incondizionato di 30 giorni. Ma Putin sta cercando di temporeggiare, affermando che è necessario uno studio scrupoloso prima che possa aver luogo un cessate il fuoco. Bene, il mondo ha bisogno di azione. Non di uno studio, non di parole e condizioni vuote. Quindi il mio messaggio è molto chiaro. Prima o poi Putin dovrà sedersi al tavolo delle trattative. Quindi, questo è il momento, lasciamo che le armi tacciano, lasciamo che gli attacchi barbari all’Ucraina cessino una volta per tutte e accettiamo un cessate il fuoco ora”.

“La propensione della Russia al conflitto e al caos mina la nostra sicurezza qui in patria – ha aggiunto Starmer -. Fa aumentare il costo della vita. Fa aumentare i costi energetici. Quindi questo è molto importante per il Regno Unito. Ecco perché è giunto il momento di avviare discussioni su un meccanismo per gestire e monitorare un cessate il fuoco completo e accettare negoziati seri per raggiungere non solo una pausa, ma una pace duratura, sostenuta da solidi accordi di sicurezza attraverso la nostra Coalizione dei volenterosi. E non resteremo seduti ad aspettare che Putin agisca. Continueremo invece ad andare avanti. Per questo motivo il gruppo che ho convocato oggi è più importante che mai. Riunisce partner provenienti da tutta Europa, nonché da Canada, Australia e Nuova Zelanda, con il sostegno anche di altri paesi, tra cui il Giappone”.

– foto IPA Agency –

(ITALPRESS).