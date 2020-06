Nulla di fatto, nell’assemblea della Lega di serie A, sia per quanto riguarda il tema delle partite di campionato da trasmettere in chiaro, sia per lo spinoso argomento dei contratti in scadenza e dei prestiti. Sulla richiesta del governo, tramite il ministro dello Sport Vincenzo Spadafora, di trasmettere almeno due partite in chiaro per i recuperi del weekend, la Lega ha deciso di continuare a lavorare sul confronto che vede coinvolte soprattutto le emittenti che attualmente detengono i diritti televisivi, ovvero Sky (che però non ha ancora pagato l’ultima rata) e Dazn (che invece si è impegnata a saldare le pendenze entro il mese di luglio). Si continua a lavorare anche sul tema dei calciatori con i contratti in scadenza e dei giocatori in prestito che, con il prolungamento del campionato al mese di agosto, si troverebbero di fatto in mezzo a un guado. La partita, in questo caso, è nelle mani della Figc, la quale sta cercando di arrivare a un’intesa che dovrà trovare il consenso sia della Lega Serie A che dell’Aic.

